Lençóis terá nova usina termelétrica

Empreendimento com investimento de mais de R$ 500 milhões usará diferentes tipos de insumos e deve gerar 1,5 mil empregos

Lençóis Paulista passará a abrigar nova usina para geração de energia limpa e sustentável a partir de biomassa. Ela será construída pelo grupo IBS Energy, que venceu o primeiro leilão de reserva de capacidade e potência realizado no País, coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e fechou um contrato de 15 anos. Trata-se do único empreendimento de “energia verde” entre os vencedores do leilão. Com investimento previsto de mais de R$ 500 milhões, a usina deve gerar cerca de 1,5 mil empregos diretos e indiretos, considerando as etapas de construção e de operação.

A chamada “Termelétrica Cidade do Livro” ganhou esse nome em alusão ao apelido do município e terá capacidade para produzir até 80 MW, o suficiente para abastecer uma cidade de um milhão de habitantes. A região de Lençóis foi escolhida por uma combinação de fatores: apoio da administração pública, acesso logístico, ampla oferta de biomassa, disponibilidade de água e infraestrutura para o escoamento de energia.

Os principais insumos que serão utilizados no processo de geração de energia limpa serão o bagaço e a palha da cana de açúcar, além do cavaco de madeira, ou seja, os pequenos pedaços resultantes do processo de trituração. Porém, a usina terá ainda flexibilidade para utilizar outros tipos de biomassa, como os resíduos florestais, a palha de milho e outras demais fontes oriundas da forte agroindústria da região.

A previsão de início da operação da usina é o segundo semestre de 2024 e a energia gerada será disponibilizada na rede geral de distribuição. Outro destaque é que a unidade transformará a água de esgoto de Lençóis em água de reuso, para utilização no processo de refrigeração, o que ajudará a poupar recursos naturais. A energia gerada terá certificação I-REC, que comprova a origem renovável do processo.

O projeto do grupo IBS Energy de construir a usina em Lençóis, antecipado pelo JC em 2018, conta com assessoria da InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade) nas áreas ambiental, com suporte no processo junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), e de infraestrutura, no relacionamento e nos trâmites junto à CPFL Energia e à Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

“A InvestSP tem trabalhado para promover uma matriz energética mais limpa e sustentável e priorizado projetos que respeitem o meio ambiente. O apoio técnico da Agência e a ampla oferta de biomassa, seja da indústria ou do agronegócio, atraem investimentos como esse para São Paulo. Somado a outras iniciativas apoiadas pela InvestSP, como empreendimentos ‘carbono zero’ e a ampliação do uso de energia solar, a usina vai contribuir para o crescimento da oferta de energia verde”, diz o presidente da Agência, Gustavo Junqueira.

“O apoio da InvestSP é de grande importância para a UTE Cidade do Livro, um investimento que gera retorno social e econômico para a região. Esse será o primeiro de muitos outros projetos sustentáveis semelhantes que o Grupo IBS Energy pretende empreender. É um projeto dedicado à produção de energia e que traz diversas inovações em seus processos, sendo o primeiro projeto com essas características e escala no Brasil”, completa o diretor presidente do Grupo IBS Energy, Luiz Mello.

Mais usinas

Além da usina termelétrica Cidade do Livro, do grupo IBS Energy, em processo de implantação, Lençóis Paulista conta com a usina termelétrica da Bracell, que recebeu neste mês autorização da Aneel para comercializar a energia excedente gerada a partir dos extrativos da madeira de eucalipto para todo território nacional. Em julho do ano passado, a Zilor, multinacional do setor sucroenergético, anunciou que irá investir R$ 250,1 milhões na instalação de uma termelétrica na Usina Barra Grande. A unidade, que irá gerar energia a partir do bagaço de cana-de-açúcar, deve entrar em operação em abril de 2024.

