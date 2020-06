 Lençóis Paulista começa a entregar ‘Kit Covid’ com hidroxicloroquina

A Prefeitura de Lençóis Paulista anunciou nesta terça-feira (23), em coletiva de imprensa, que irá iniciar a entrega de “Kit Covid”, com medicamentos comumente utilizados no combate ao vírus, incluindo a hidroxicloroquina, para pacientes sintomáticos, no início da doença, e para aqueles que tiverem resultados positivos confirmando infecção pelo novo coronavírus. O objetivo, de acordo com o prefeito Anderson Prado, é tentar conter o avanço da doença, buscando a recuperação mais rápida dos pacientes.

Lençóis Paulista contabilizava até ontem 805 casos positivos de Covid-19, com 17 mortes. “Àqueles que procurarem os órgãos de saúde apresentando os primeiros sintomas da doença, a prefeitura disponibilizará um kit com Azitromicina e Ivermectina, para inicio imediato do tratamento da doença”, explica a prefeitura por meio de nota. “Aos pacientes com diagnóstico positivo para a Covid, será acrescido ao Kit, além das duas medicações citadas, a hidroxicloroquina, dependendo da indicação médica”.

O uso da hidroxicloroquina já é adotado no município para pacientes internados com diagnóstico de Covid-19. Em matéria recente, o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Piedade, Antônio Celso Barros, revelou ao JC que o primeiro paciente confirmado com a doença em Lençóis Paulista apresentou uma melhora significativa após ser submetido a tratamento com hidroxicloroquina associada a azitromicina e oseltamivir (o popular tamiflu).

No fim de maio, o portal UOL publicou matéria revelando que a Prefeitura de Porto Feliz criou um “Kit Covid”, com medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina, enoxaparina, remédio para enjoo e anti-inflamatório, para entregar a pacientes do município com sintomas iniciais do novo coronavírus.

MAIS TESTES

Prado anunciou também que, no próximo domingo (28), será iniciada a segunda fase da testagem dos lençoenses assintomáticos. No total, serão disponibilizados 1 mil testes em cinco unidades de saúde – Núcleo Luiz Zillo (ESF Dr. João Paccola Primo), Jardim Monte Azul (ESF Antonio Benedetti), Jardim Ubirama (UBS Dr. José Antonio Garrido), Jardim do Caju (ESF Dr. Luiz Fernando Lellis Andrade) e Jardim Cruzeiro (ESF Dr. José Nege). Os testes serão feitos das 8h às 17h, mediante distribuição de senha e agendamento de horário para evitar aglomerações.

Fonte: Jcnet