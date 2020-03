Lençóis Paulista: bancário tem suspeita de Covid-19 e agência fecha

O Sindicato dos Bancários de Bauru e Região informou, nesta quarta-feira (25), que uma agência do Banco do Brasil de Lençóis Paulista foi fechada após um funcionário apresentar sintomas do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a entidade, o bancário está afastado e todos os outros funcionários da agência foram colocados em quarentena por 14 dias. No atestado médico do profissional, consta na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) tratar-se de suspeita de Covid-19. Paulo Tonon, diretor do sindicato, diz que a entidade está acompanhando o caso.

Em nota, o Banco do Brasil confirmou a informação. “Seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, a agência em Lençóis Paulista foi fechada nesta quinta-feira (25) em razão de um funcionário com suspeita de coronavírus”, afirma. “Após a identificação dos sintomas, o mesmo seguiu para quarentena, bem como os demais funcionários da dependência, conforme determinação dos órgãos oficiais”.

O BB informou que aguarda o resultado do teste para confirmar ou descartar a doença. “Foram acionados serviços de limpeza para proceder com a desinfecção do prédio, prevista para o final desta semana. Após a liberação do local, colaboradores da região serão realocados na dependência para retomar o atendimento ao público”, anuncia. “Vale lembrar que a Sala de Autoatendimento funciona normalmente, bem como os canais de atendimento remoto”.

