Latam volta a fazer a Rota Bauru-São Paulo

Sem voos da Latam desde abril de 2020, em função dos efeitos da pandemia de Covid-19, mas também por uma decisão comercial da empresa, a companhia aérea retoma as operações em Bauru (SP) em 22 de fevereiro, quando deve decolar o primeiro voo de São Paulo para o município do interior do estado.

A rota Bauru/Arealva-São Paulo/Guarulhos contará com 5 voos semanais e será operada com aeronaves Airbus A319, que acomodam 144 passageiros (18 em Premium Economy e 126 em Economy). As vendas para estes destinos começaram nesta quarta-feira (8) pelo site da companhia.

A partir de 22 de fevereiro, o voo decolará de Bauru às 10h05 todos os dias (exceto às quintas e sextas) com pouso programado em Guarulhos às 12h20. No sentido inverso, decolará às 7h20 dos mesmos dias com pouso programado às 9h30.

