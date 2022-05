Latam recua e suspende voos de Bauru a São Paulo

Latam/Divulgação

A companhia aérea Latam recuou a operação de pouso e decolagem na rota que liga São Paulo/Guarulhos ao Aeroporto Moussa Tobias, em Bauru (SP). O cancelamento da operação ocorreu cinco meses após a empresa anunciar a retomada do voos.

Na ocasião, a Latam divulgou que iria retomar o serviço por uma decisão comercial em 22 de fevereiro deste ano, já que não realizava voos desde abril de 2020 em função dos efeitos da pandemia de Covid-19.

Em nota enviada à redação do g1 nesta quarta-feira (18), a companhia aérea esclareceu que a decisão de interromper a operação resulta da alta acentuada do preço do querosene de aviação (QAV). A Latam destacou ainda que voltará a avaliar a retomada das suas operações no destino quando possível.

Com a alteração, o aeroporto de Bauru segue apenas com voos da Azul Linhas Aéreas.

