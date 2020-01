Jovem morre após acidente entre moto e égua em Jaú

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma égua, ocorrida no final da noite desta segunda-feira (13), no quilômetro 2 da vicinal José Maria Verdini, em Jaú, resultou na morte de uma jovem de 22 anos e em ferimentos no irmão dela, de 20 anos.

De acordo com o registro policial, Débora Regina Marchesim Ferreira era passageira de uma Honda CG Titan, sem placa, conduzida pelo irmão. Eles trafegavam pela vicinal no sentido Jaú-Distrito de Potunduva quando a moto acabou atingindo o animal, que estava solto na via.

Após o choque, os dois caíram na pista. Uma testemunha contou a polícia que, após a queda, um carro teria atropelado a jovem. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A égua também morreu no local. Já o condutor da moto foi socorrido pelo Samu e conduzido à Santa Casa.

Na sequência, um motorista acionou a Polícia Militar (PM) dizendo que teria atingido algo quando retornava do trabalho pela vicinal. Ele foi ouvido na delegacia e o veículo foi periciado. Contudo, preliminarmente, com base em análise do perito, a Polícia Civil descartou o atropelamento.

A Polícia Científica também periciou o local e a ocorrência, registrada como homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, será investigada pela Polícia Civil. O dono do animal envolvido na colisão não havia sido identificado até o fechamento desta edição.

Fonte: Jcnet