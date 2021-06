Jovem de São Manuel é preso em flagrante ao receber notas falsas pelo correio

Um jovem de 23 anos, morador de São Manuel, foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) ao receber notas falsificadas na agência dos Correios da cidade. Ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar de São Manuel, que trabalhou em conjunto com a unidade especial de repressão à falsificação de moedas da Polícia Federal de Bauru e serviço de segurança dos Correios.

No momento do flagrante o rapaz pegou o envelope com R$ 1 mil em notas falsas, sendo 6 notas de R$ 100,00 e 2 de R$ 200,00. As notas possuíam o mesmo número de série. O jovem alegou aos policiais que não sabia o que havia no envelope.

Porém, os policiais tinham a informação dele que ele já havia recebido envelopes iguais em outras oportunidades. O rapaz foi detido e levado à sede da Polícia Federal de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça.