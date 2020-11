Jiboia é socorrida pelo Zoo Bauru após engolir máscara

O Zoológico de Bauru fez uma postagem em suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 09, para compartilhar uma história preocupante sobre o impacto da ação humana no meio ambiente.

No post, o Zoo conta que em 14 de outubro uma jiboia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em um bairro urbano de Bauru. Ela foi encaminhada ao Zoológico de Bauru e passou por avaliação dos médicos veterinários.

Nessa avaliação, foi encontrada uma alça elástica de máscara presa em sua mandíbula. No movimento de retirada desta alça, ficou evidente que o resto da máscara já estava no estômago da serpente.

“Isso mesmo, uma máscara reutilizável que foi descartada incorretamente, muito provavelmente, jogada próxima a uma área de mata e a jiboia confundindo-a com uma presa, acabou engolindo o material”, destaca o Zoo na postagem.

De acordo com o Zoo, após 3 semanas sendo monitorada com exames de imagem e com hidratação constante, ela finalmente conseguiu eliminar a máscara nas fezes.

“Por sorte, essa serpente chegou ao Zoo, foi tratada e já retornou à natureza, mas e se não tivesse sido resgatada? Quais seriam as consequências?”, questiona o Zoo.

Fonte: 96 Fm de Bauru