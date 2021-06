Jiboia é encontrada enrolada em motor de carro em Bauru

Parte da frente do veículo precisou ser desmontada para o resgate do animal, que se escondeu em cima do para-lamas; veículo foi levado para oficina e, lá, o animal foi resgatado

A proprietária de um Fiat Pálio levou um grande susto na manhã desta sexta-feira (4) em Bauru. Por volta das 11h, ela se deparou com uma jiboia de cerca de 1,5 metro no motor do seu carro, que estava estacionado em um terreno na região do Jardim Shangri-Lá. O Corpo de Bombeiros só conseguiu retirar a cobra depois que parte do veículo foi desmontada em uma oficina mecânica, já que ela estava escondida em cima do para-lamas. Como o animal não se feriu, acabou sendo solto em seu habitat logo após o resgate.

A bancária aposentada Anete Marchiori Marques, de 56 anos, conta que estacionou o carro em um terreno na frente de um condomínio por volta das 7h45 e saiu de bicicleta para praticar mountain bike. “Eu sempre estaciono ali e nunca aconteceu nada. Mas, quando voltei, perto das 11h, encontrei um bilhete pedindo que eu fosse até a portaria do condomínio antes de entrar no carro. Ali, disseram que viram, logo depois que saí de bicicleta, uma cobra rastejando para baixo do meu carro e sumindo”, detalha, ressaltando que estava frio e ventando naquele momento.

Diante da suspeita de o animal ter entrado no veículo, eles abriram o capô e encontraram a jiboia no motor. “Tomei um susto. Fiquei desesperada. Os funcionários do condomínio tentaram tirar ela dali, só que ela acabou se escondendo no motor. Liguei para os bombeiros, mas, como eles também não encontraram, me orientaram a ir até um posto de combustíveis para ver a parte de baixo do carro no elevador. Só que eu não tive coragem. O bombeiro que dirigiu até o posto”, narra.

Como, mesmo assim, o animal não foi localizado, a alternativa foi desmontar o veículo, ação feita pelo mecânico Ricardo Filadelfo, de uma oficina na Vila Cardia. Assim que ela foi encontrada, em cima do para-lamas, o Corpo de Bombeiros fez o resgate. Segundo a corporação, a jiboia tinha cerca de 1,5 metro, não estava ferida e foi solta em seu habitat por volta das 16h.

Para a proprietária do veículo, o fato de a jiboia não estar ferida foi um alívio. “Ainda bem que o pessoal do condomínio viu, porque eu poderia ter ligado o carro e ela ter se machucado de alguma forma. Apesar de eu ter pânico [de cobras], só queria que ela fosse resgatada sem ferimentos. Esses animais só aparecem na cidade porque nós invadimos o habitat deles. Ainda bem que deu tudo certo”, comemora Anete Marchiori.

Apesar de parecer inusitado, uma cobra aparecer no motor de um veículo, principalmente perto de áreas de mata, não é algo incomum, de acordo com o zootecnista Luiz Pires. “Essas ocorrências são comuns em noites frias. O animal vai em busca do calor do motor”, observa o ex-diretor do Zoológico de Bauru.

