Jauenses estão entre feridos no acidente em Capitólio; sete pessoas morreram

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou, nesse sábado (8) à noite, que são sete os mortos no desabamento de rocha no cânion de Capitólio (MG). Três pessoas estão desaparecidas.

Em nota, a corporação explicou que a mudança no número de óbitos de dá em decorrência da própria característica do acidente, já que muitas pessoas foram socorridas por embarcações que estavam na região e levadas por meios próprios para unidades hospitalares. A informação anterior é de que havia seis mortos.

O Corpo de Bombeiros diz ainda, na nota, que inicialmente as vítimas foram classificadas como desaparecidas, mas que ao longo do dia, graças à força-tarefa em atuação na região, foi possível fazer contato com as pessoas.

A estimativa inicial de 20 desaparecidos inclui, portanto sete mortos, dez pessoas localizadas por telefone e três que continuam desaparecidas.

Moradores de Jaú de uma mesma família estão entre os feridos. Todos sofreram lesões leves. Os jauenses, um casal, duas filhas e o genro, estavam em uma lancha vermelha. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que a embarcação escapa do impacto direto da parede rochosa por segundos.

De acordo com a página de notícias de Jaú, a mãe das meninas sofreu fratura exposta no braço e iria passar por procedimento cirúrgico, na noite deste sábado, em um hospital de Passos, cidade vizinha. Os demais sofreram apenas cortes e escoriações. Nenhum dos integrantes da família de Jaú corre risco de morte.

A queda ocorreu por volta do meio-dia de ontem e atingiu pelo menos quatro barcos de turistas. As vítimas foram levadas para hospitais das cidades de Passos, Piumhi e São José da Barra. Segundo os bombeiros, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

Os trabalhos de busca pelas pessoas desaparecidas foram retomadas hoje (9), às 5h.

Agência Brasil, com informações do JCNet

