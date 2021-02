Jaú registra 12 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

O dia 2 de fevereiro em Jaú fica marcado como um dos piores dias da pandemia de Coronavírus. O boletim epidemiológico da Prefeitura de Jaú registrou nesta terça-feira, 10 óbitos de moradores da cidade em 24 horas, além de mais dois moradores da região em tratamento na Santa Casa de Jahu.

Jaú chega a 167 mortes desde o início da pandemia. Só em fevereiro são 15 em dois dias. Janeiro teve 56 óbitos.

Ainda na terça, 02, o prefeito de Jaú, Ivan Cassaro (PSD), reuniu-se com representantes do Executivo de oito cidades da região, no salão nobre da prefeitura, para discutir ações de enfrentamento à Covid-19. No encontro, os municípios assumiram o compromisso de se articular visando à busca de recursos para a abertura de 23 novos leitos para pacientes com a doença na Santa Casa de Jaú.

Cassaro ressaltou o trabalho que a cidade vem realizando frente à pandemia e contou que, na semana passada, viajou até Araraquara para conversar com o prefeito Edinho Silva sobre a possibilidade de parceria para abrir mais leitos para Jaú naquele município. Ele disse ainda que, caso haja necessidade, analisaria a viabilidade de implantação de leitos no prédio onde funcionou o Instituto Lucy Montoro.

Nesta quarta (3), Cassaro tem agenda no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, para discutir ações de combate à Covid. Na terça, a Santa Casa de Jaú, que já anunciou colapso no atendimento, estava com 70 leitos de enfermaria ocupados (só há 53 para Covid), além de 60 UTIs (só existem 35 para a doença).

Com informações do Jaumais e JCNet