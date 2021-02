Jaú publica decreto e alivia regras para conter o avanço da Covid-19

A Prefeitura de Jaú (SP) publicou um decreto na tarde desta segunda-feira (22) flexibilizando algumas regras em relação ao aperto anunciado na semana passada para a fase vermelha do Plano São Paulo na qual a cidade está classificada.

A medida foi adotada como mais uma forma de tentar conter a variante amazonense do coronavírus que foi confirmada neste fim de semana na cidade e de amenizar as altas taxas de contaminação que colocaram a saúde da cidade em situação de colapso.

Dentre as novas regras, que passam a valer a partir desta terça-feira (23), os mercados vão poder funcionar de segunda a domingo, 6h às 20h, e bares, lanchonetes, restaurantes e lojas de conveniência podem voltar a operar no sistema drive-thru, além do delivery.

Outra medida flexibilizada pelo novo decreto foi a proibição da venda de bebida alcoólica a partir das 18h – na regra até então em vigor, a proibição começava às 16h. Além disso, lojas de materiais de construção poderão atender presencialmente de segunda a sábado.

O decreto também o limite de 25 passageiros nos ônibus do transporte coletivo da cidade, todos sentados, e com proibição de passageiros em pé. (Veja íntegra do novo decreto)

Além de medidas relativas ao funcionamento de atividades comerciais, o decreto também reforça os protocolos sanitários, como uso de máscaras, distanciamento social, limitação de pessoas por família nos supermercados, entre outras.

Fonte: Portal G1