Jaú confirma variante da Covid em três amostras

Neste sábado (13), a Prefeitura de Jaú divulgou que a variante brasileira da Covid-19 foi identificada em três amostras de material genético coletadas de pacientes do município após o recente aumento de casos positivos da doença e internações na cidade.

A identificação da variante, chamada de P.1, foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz na Capital após a conclusão do sequenciamento do Sars-CoV-2 presente nas amostras dos pacientes.

A presença da variante brasileira do coronavírus já foi confirmada em dez Estados, segundo o Ministério da Saúde. Alvo de análises devido à possibilidade de ser mais transmissível, a variante foi identificada em janeiro no Amazonas, onde já responde pela maioria dos casos.

Na terça-feira (9), a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu alerta em seu boletim epidemiológico sobre a possível redução da ação de anticorpos neutralizantes, capazes de bloquear a ação do vírus no organismo, pelas mutações encontradas na variante P.1.

