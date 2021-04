Jaú autoriza retomada das aulas presenciais a partir de segunda-feira

A prefeitura de Jaú (SP) publicou um decreto na tarde desta quarta-feira (7) que autoriza o retorno “híbrido, gradual e responsável” das aulas presenciais a partir de segunda-feira (12). A decisão vale para as escolas públicas, privadas e do terceiro setor.

De acordo com o decreto, por causa da pandemia de coronavírus, está proibida a realização de atividades ou eventos que possam gerar aglomeração nas escolas. Além disso, as unidades precisam seguir os protocolos de biossegurança estabelecidos pelo Plano São Paulo para o setor educacional.

O documento diz ainda que as escolas deverão informar à equipe escolas e às famílias sobre o protocolo, e evitar a concentração de pessoas no ambiente escolas, distribuindo as aulas presenciais entre os alunos enquanto o município não estiver na fase verde.

As escolas devem adotar o ensino híbrido, e a presença dos estudantes nas atividades presenciais é facultativa nas fases vermelha e laranja da quarentena. Os alunos do grupo de risco devem participar das aulas remotamente.

A prefeitura informou que a realização das aulas presenciais vai passar por avaliação constante da equipe técnica da Secretaria de Saúde, sempre considerando a evolução do cenário epidemiológico na cidade.

