Jacaré é resgatado em empresa de Lençóis Paulista

Uma visita inusitada chamou a atenção de funcionários que trabalham na unidade do Projeto Star da Bracell, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Na última sexta-feira (14), um jacaré foi avistado em uma área externa da fábrica pela equipe patrimonial da empresa, que ajudou a resgatar o animal.

“As equipes de Bombeiros e Meio Ambiente da Bracell realizaram a soltura do jacaré em uma Área de Preservação Permanente (APP) próxima ao local onde o animal foi avistado. A Bracell reitera o seu compromisso com a sustentabilidade, contribuindo com a preservação ambiental em toda sua cadeia”, disse a empresa em nota.

Fonte: JCNet

Compartilhe esta notícia