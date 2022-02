Itatinga realiza mutirão de vacinação contra a Covid em sistema drive-thru

Nesta sexta-feira e no sábado a prefeitura de Itatinga (SP) faz um mutirão de vacinação da dose de reforço contra a Covid-19, com posto drive thru. Nesta sexta o atendimento acontece de 14h até as 18h em frente a UBS Fioravanti Alonso di Piero.

Devem se vacinar pessoas a partir de 18 anos e para que tomaram a segunda dose até o dia 4 de outubro do ano passado. No sábado, a vacinação ocorre das 8 às 12h.

Segundo a Secretaria de Saúde de Itatinga, cerca de 3,6 mil pessoas ainda não tomaram a dose de reforço e a meta é alcançar os faltosos durante os dois dias.

Além da aplicação da dose de reforço, a cidade continua imunizando quem ainda não completou a primeira ou segunda dose.

Fonte: Portal G1

Compartilhe esta notícia