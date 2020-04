O Instituto Jatobás, por meio do Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade, lança o edital Max Quarentena visando a seleção e a contratação de artistas e empreendedores atuantes nas áreas de arte, cultura e bem-estar. O objetivo é disponibilizar produção artística e cultural de qualidade na programação digital e presencial do Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade.

Buscamos com este fomento, movimentar a economia criativa regional e gerar oportunidades para coletivos, grupos e pessoas que já estão sentindo os impactos dos cancelamentos e declínios das vendas de produtos e serviços presenciais, resultantes das medidas de distanciamento e isolamento social determinadas pelas Organizações de Saúde competentes.

SELEÇÃO

Os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:

-Maiores de 18 anos;

-Atuar nas áreas artística, cultural e de bem-estar;

-Residir e/ou possuir endereço comercial (CNPJ) em Pardinho ou região, delimitando um raio de 100 km do município de Pardinho/SP;

Desenvolver produtos ou serviços que se enquadrem em um dos dos seguintes formatos:

-Cursos e oficinas;

-Palestras;

-Shows e espetáculos.

-Um mesmo candidato pode inscrever mais de um projeto, mas só poderá ter um deles aprovado.

EIXOS DE ATUAÇÃO

Os candidatos devem atuar em pelo menos uma das áreas abaixo:

ARTE e CULTURA

-Música

-Dança

-Literatura (Contação de História, Oficinas Literárias)

-Teatro

-Circo

-Fotografia

-Audiovisual

-Artesanato

BEM-ESTAR

-Atividades Físicas

-Alimentação

-Meditação

-Yoga

-Arteterapia

-MODALIDADES DE ATUAÇÃO

-São aceitas propostas em duas modalidades:

ONLINE: Serão executadas por apresentação de vídeos ou lives (em tempo real) de abril a junho de 2020.

PRESENCIAL: Serão executadas no Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade no decorrer de 2020. O período de execução do projeto será de agosto a novembro de 2020 (datas sujeitas a alteração).

BENEFÍCIOS

Todos os selecionados receberão valores de até 2 mil reais como remuneração pelo licenciamento dos direitos autorais da obra.

CRONOGRAMA

Inscrições: de 15 a 21 de abril.

Seleção: entre 22 e 24 de abril.

Mais informações e regulamento completo no site https://centromaxfeffer.com.br/edital-max-quarentena/