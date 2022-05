Instituto Jatobás abre inscrições para o edital Realiza Cuesta

Programa visa apoiar empreendedores em estágio inicial do setor da Economia Criativa na região da Cuesta Paulista. Após passarem por uma Jornada integrada de conhecimento, os melhores pontuados receberão capital semente para continuarem desenvolvendo seus negócios



Já estão abertas as inscrições para a 3º edição do Realiza Cuesta, uma iniciativa do Instituto Jatobás em parceria com o SEBRAE e com o Co.Liga, que tem como missão apoiar empreendedores (as) da Economia Criativa, por meio de uma Jornada integrada que alia atividades para o desenvolvimento do potencial humano a conteúdos técnicos

relacionados ao empreendedorismo.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos e ser residente em um dos seguintes municípios: Anhembi, Areiópolis, Avaré, Bofete, Barra Bonita, Botucatu, Conchas, Itatinga, Lençóis Paulista, Paranapanema, Pardinho, Pratânia, São Manuel e Torre de Pedra e poderão.

Podem se inscrever pessoas físicas (PF) ou jurídicas (PJ), mas o empreendimento precisa estar em estágio inicial, ou seja, ele deve estar em desenvolvimento e também precisa se encaixar em uma das áreas da Economia Criativa, que usa como principal a matéria-prima o capital intelectual, como a música, a produção de eventos culturais, o teatro, o circo, a dança, o artesanato e os projetos de comunicação e marketing.

Os(as) 15 selecionados(as) deverão participar de uma Jornada de cinco meses de atividades semanais, que será realizada de forma híbrida com encontros presenciais na Fazenda dos Bambus, na cidade de Pardinho – SP.

“Estamos aperfeiçoando o programa e fizemos algumas alterações para a edição de 2022. Adicionamos módulos no campo da Economia Criativa, através da parceria com a Co.liga, para atender às necessidades específicas dos empreendedores e criamos encontros focados em atividades práticas para que os participantes tenham a oportunidade de discutir os assuntos apresentados já aplicados aos seus negócios, serão encontros de mentoria coletiva para dúvidas e aprofundamento dos temas trabalhados”, explica Ligia Carnicelli, responsável pela área de Jornadas no Instituto Jatobás.

“Acreditamos que assim os participantes sairão mais seguros para aplicarem os conhecimentos adquiridos e nós poderemos acompanhar a evolução dos negócios mais de perto ao longo da Jornada”, completa Lígia.

O programa Realiza Cuesta inclui: diagnóstico do negócio; atividades para o desenvolvimento do potencial humano; encontros de fortalecimento da rede, com participação de atores do ecossistema de empreendedorismo e inovação social; além de workshops temáticos seguidos de rodadas para trocas e esclarecimento de dúvidas e aplicação prática sobre os principais temas a serem trabalhados, como comportamento empreendedor na Economia Criativa, modelo de negócios, mapeamento do território e pesquisa de mercado, gestão financeira e fontes de financiamento etc.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 31 de maio de 2022 no site

https://institutojatobas.org.br/realiza-cuesta-2022.

Encerramento do Realiza Cuesta 2021

Nos dias 1º e 02 de abril de 2022, a Fazenda dos Bambus, em Pardinho – SP, foi o cenário escolhido para o evento de conclusão da 2º edição do programa Realiza Cuesta. Após seis meses de formação, que inclui metodologias ágeis de conhecimento prático para o fortalecimento dos negócios, desenvolvimento de comportamentos empreendedores e

conexão em rede de parceiros, os(as) empreendedores(as) estavam preparados para elaborar o plano de negócio de seus empreendimentos, material que foi apresentado para uma banca de especialistas durante o evento de encerramento.

“No dia do encerramento eles tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação de pitch dos negócios e falar com a banca, que foi bastante diversa, permitindo que cada um dos empreendedores tivessem acesso a novas possibilidades. Eles mostraram propostas bastante reveladoras, demonstrando o quanto cada empreendimento obteve maturidade e evoluiu ao longo da Jornada”, conta Vitor Souza, responsável pelas ações de Economia Criativa no Instituto Jatobás.

Após avaliação técnica, que levou em conta a evolução dos projetos ao longo do percurso formativo, os negócios receberam prêmios em dinheiro para continuarem o trabalho após a conclusão do Realiza. O valor total da premiação foi de R$41.500,00 e a divisão da quantia foi feita em três faixas, como explicou Vitor: “Após a seleção da banca, nós apresentamos os três projetos que ganharam o prêmio de R$ 5 mil, os cinco que ganharam prêmio de R$ 3.500 e os outros seis projetos foram contemplados com R$1.500”, explica.

