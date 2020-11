Um incêndio atingiu a fábrica da Duratex, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), no início da noite desta segunda-feira (9). Doze homens do Corpo de Bombeiros de Bauru e Agudos, além da Brigada de Incêndio da empresa, trabalham para conter as chamas, que começaram por volta das 18h15.

Segundo os bombeiros, às 21h, o fogo já estava controlado, mas as equipes seguiam no local para debelar focos menores. A informação preliminar é de que não houve feridos.

As informações são do JCNET