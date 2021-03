Idoso é preso suspeito de esfregar pimenta no focinho de cão em Bauru

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no domingo (21) para atender a ocorrência na Vila Santa Clara e teve acesso a um vídeo no qual o idoso esfregava o focinho do cachorro de três meses no chão e o arremessava.

Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram o filhote “assustado e com medo”, sujo de pimenta, segundo o BO. De acordo com o registro policial, o idoso admitiu que esfregou o focinho do cachorro em um saco de cimento porque ele teria mexido no local.

Ainda de acordo com o BO, o suspeito relatou à polícia que o chão estava sujo de pimenta porque ele tinha quebrado um vidro acidentalmente. A polícia também apurou que as agressões ao cachorro eram frequentes, desde o início do mês.

O filhote foi levado para uma clínica veterinária, onde foi constatado que ele tinha uma série de ferimentos e o seu corpo estava cheio de pimenta. O cão ficou no Centro de Zoonose e será colocado para adoção.