Hospital Estadual de Bauru atingiu 100% de ocupação dos leitos públicos para a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde informou, em nota emitida pela assessoria de comunicação, que o Hospital Estadual (HE) de Bauru atingiu 100% de ocupação dos leitos públicos para a Covid-19 nesta quarta-feira (3). Além da UTI lotada, a enfermaria também chegou bem perto da saturação: 90%.

A reportagem apurou que se trata do quadro mais crítico desde o início da pandemia. A realidade alarmante reforça a urgência da abertura do Hospital das Clínicas (HC), que seria exatamente a retaguarda para uma situação dessas e que ainda está sem receber pacientes (leia mais abaixo).

De acordo com o comunicado do Estado, o HE segue com 60 leitos destinados à Covid-19, sendo 29 de UTI e 31 de enfermaria. “Hoje (ontem), as taxas de ocupação do HE chegaram a 100%, mas vale lembrar que elas variam no decorrer do dia, em virtude de fatores como altas ou transferências para leitos de enfermaria, por exemplo. Portanto, a unidade segue apta a receber e assistir pacientes”, informa o texto da pasta estadual.

Além de 100% de lotação da UTI, o JC apurou, na noite desta quarta-feira (3), que a própria enfermaria estava com índices que beiravam 90% de ocupação.

Tabela divulgada pelo Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-6), com dados atualizados até as 16h50 de ontem, davam a dimensão da situação crítica do HE, inclusive com superlotação naquele momento.

Os dados mostravam que havia 34 pacientes adultos – suspeitos ou confirmados – na UTI (de uma capacidade de 29 leitos) e 38 adultos na enfermaria (de 31 vagas possíveis).

ESTRATÉGIA

Antonio Rugolo Júnior, presidente da Famesp – entidade que faz a gestão do HE -, confirmou que foram feitas readequações internas para amenizar o índice de ocupação.

Sobre a ampliação de leitos no hospital, o Estado afirmou somente que a medida “está em análise técnica e será informada à população”.

Vale lembrar que a ocupação de leitos de Covid-19 em hospitais particulares de Bauru – tanto os de UTI quanto os de enfermaria – seguem baixos.

