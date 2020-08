Hospital Amaral Carvalho em Jaú é habilitado para teste de Covid

O Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú recebeu habilitação do Instituto Adolf Lutz para realização do exame RT-PCR para o diagnóstico da Covid-19. A validação junto ao Instituto veio por meio de comunicado publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (6).

O teste de RT-PCR é considerado o “padrão ouro” e detecta o coronavírus para confirmação da Covid-19. As amostras são coletadas por meio de swabs (cotonetes), na narina do paciente, e o resultado sai em até dois dias.

Segundo o coordenador do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) do HAC, Adriano Rodrigues, o teste já era feito no hospital, em pacientes internados do Transplante de Medula Óssea (TMO), desde 2007, com objetivo de diagnosticar vírus respiratórios para evitar transmissões dentro da unidade.

“Antes do credenciamento da Fundação Doutor Amaral Carvalho, nós precisávamos enviar as amostras positivas para o Instituto Adolf Lutz para realizar contraprova. Agora, não é mais necessário”, explica Rodrigues.

A médica infectologista e coordenadora do laboratório de citoquímica e biologia molecular do TMO, Clarisse Martins Machado, comemorou a habilitação. “A habilitação vem para provar a proficiência do laboratório. Todos os nossos resultados serão contabilizados sem necessidade da validação no Adolf Lutz”, ressalta.

EXPANSÃO

De acordo com o infectologista e gerente médico do HAC, João Gabriel Soares, a ideia é estender os testes para todos os pacientes internados no HAC, além dos pacientes do TMO. “Agora, não dependemos mais de laboratório externo, não precisamos transportar amostras e, com isso, os exames ficam prontos mais rápido”, afirma.

OUTROS EXAMES

Além do RT-PCR, feito apenas em pacientes internados no HAC, a unidade realiza, na categoria particular, exame de sorologia para detecção de anticorpos IgG do coronavírus para o público e empresas. O teste rápido avalia se o paciente já teve contato com o vírus e se apresenta anticorpos, mas não detecta se a pessoa está doente no momento da realização.

As amostras de sangue serão colhidas no Centro de Diagnósticos do hospital e encaminhadas para laboratório do Hemonúcleo Regional de Jaú. A coleta também pode ser residencial ou nas empresas, com acréscimo no valor. O resultado deve sair em um dia útil. Para realização, é necessário agendar pelo telefone (14) 3602-1190. O teste é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

