Homem ferido é resgatado por bombeiros e helicóptero da PM após queda em cachoeira em Garça

Vítima sofreu fratura exposta em acidente num local de difícil acesso.

Um homem ficou ferido no início da tarde desta quarta-feira (26) após cair em uma cachoeira em Jafa, distrito de Garça (SP).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas como se tratava de um local de difícil acesso, foi necessário o acionamento do helicóptero Águia da Polícia Militar para ajudar no socorro da vítima, que estava com fratura exposta em uma das pernas.

O homem foi içado pelo helicóptero e colocado em local seguro. Após ser retirado do local pela aeronave, ele foi estabilizado pela equipe dos bombeiros e encaminhado pelo Samu para a UPA de Garça.

