Homem esconde mais de R$ 500 mil dentro de mala na casa da sogra em Bauru

Foto: Polícia Militar/Divulgação

A polícia apreendeu mais de R$ 500 mil escondidos em uma mala na madrugada desta terça-feira (29), em Bauru.

Segundo a Polícia Militar, os policiais chegaram até o suspeito após uma denúncia anônima de que ele escondia grande quantidade de dinheiro que seria do tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a PM, uma comemoração particular entre os parentes do suspeito seria realizada na última segunda-feira (28) em um buffet na zona sul da cidade.

A sogra do suspeito, dona de imóvel onde estava guardada a mala, foi abordada próxima ao local da festa. A mulher confirmou a existência da mala, mas disse à polícia que desconhecia o conteúdo.

Na sequência, o homem, de 31 anos, foi abordado e confirmou a existência da mala com o dinheiro na casa da sogra, em um condomínio no Parque Santa Cecília. No local, os policiais encontraram R$ 571.650,00 e uma arma de fogo.

O homem foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma e a polícia investigará a origem do dinheiro.

Fonte: portal g1

