Homem é preso com joias e pedras preciosas estimadas em meio milhão em rodovia de Jaú

Um homem de 46 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (3), em Jaú (SP), ao transportar quase dois quilos de joias e pedras preciosas dentro de um carro.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista foi parado na base de Marília e relatou aos policiais que trabalhava na reciclagem de ouro. Nada de ilícito foi encontrado no veículo.

Com isso, o homem seguiu viagem, mas os policiais de Marília passaram a informação sobre o carro para a base em Jaú e ele foi novamente abordado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Após uma revista mais detalhada no carro, a polícia encontrou diamantes, brilhantes, esmeraldas e rubis dentro do filtro de ar do motor, que totalizaram 1,805 quilo. O motorista informou que ele levaria os produtos para Juiz de Fora (MG).

Ainda de acordo com a polícia, o material tinha sido roubado no dia 29 de março de uma joalheria de Dracena. A vítima do roubo reconheceu as joias e disse que elas estariam avaliadas na média de R$ 500 mil.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde ficou à disposição da Justiça. A polícia também informou que o carro abordado era alugado.

