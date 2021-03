Homem é atingido por raio durante tempestade em Bauru

A tempestade que atingiu Bauru entre o final da manhã e o início de tarde desta quinta-feira (18) causou alagamentos e enxurradas nos pontos já conhecidos da cidade e ainda fez transbordar o Rio Bauru. E, desta vez, teve um outro agravante: a grande quantidade de raios. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe), foram 320 descargas elétricas ontem. Para se ter uma ideia, esse número quase se iguala à medição feita durante todo o mês de fevereiro deste ano, quando caíram 329 raios no município.

Na Vila Pacífico, um homem foi atingido por uma descarga enquanto caminhava na na quadra 10 da rua Salvador Filardi. Por sorte, ele passa bem. “Recebi uma pequena carga de um raio que caiu aqui. O guarda-chuva que eu estava segurando foi o condutor. Meu braço ainda está doendo”, escreveu, em uma rede social.

Quem presenciou o fato foi Roseli Madureira, de 45 anos, proprietária de uma loja de hortifrúti que fica bem próximo do local do acidente. “Teve um clarão lá fora e, em seguida, vi o homem caindo no chão. Queria ajudar ele, mas estava chovendo muito forte. Pouco depois, ele se levantou bem devagar e o acolhemos até a ambulância chegar. Ele não conseguia esticar o braço esquerdo, nem mexer a mão, que era a que segurava o guarda-chuva. Depois do atendimento do Samu, levamos ele para o trabalho”, explica. “Foi um livramento. Ele teve sorte de não ter morrido”, celebra.

Ainda durante a tempestade, a cerca de 1,5 quilômetro do local onde o rapaz foi atingido, acredita-se que a torre de uma igreja, localizada na quadra 2 da rua Teresa Versa Madi, no Jardim Independência, também foi acertada por um raio. Isso porque vizinhos registraram um incêndio no telhado do imóvel e relataram ter ouvido o barulho da descarga elétrica pouco antes do fogo começar. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta do meio-dia e controlou as chamas no local. Ninguém ficou ferido.

VOLUME DE ÁGUA

Além dos raios, a tempestade de ontem também trouxe um grande volume de água. O Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) registrou 59,2 milímetros de chuva. A quantidade foi capaz de transbordar o Rio Bauru e causar alagamentos nas avenidas Nações Unidas, Nuno de Assis, Comendador José da Silva Martha e Alfredo Maia, e no começo das ruas Inconfidência e Aparecida, onde dez imóveis foram invadidos pela enxurrada. Na quadra 1 da rua José Dario, no Jardim Petrópolis, uma casa também ficou alagada.