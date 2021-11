Grupo de Investigação em Área Rural – GIAR da Polícia Civil passa a operar em definitivo em Itatinga

O Delegado Seccional de Polícia de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte Netto, confirmou na noite desta terça-feira, 23, a ampliação das operações do Grupo de Investigação em Área Rural – GIAR da Polícia Civil de Itatinga. O anuncio ocorreu durante a Sessão solene de entrega de Medalha e Certificado de Reconhecimento Comunitário de Segurança Pública de Itatinga aos membros das forças de Segurança do município.

Na mesma oportunidade, o Delegado Seccional de Botucatu foi agraciado com uma moção de aplausos votada por unanimidade dos vereadores do município, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na área da segurança pública.

A partir de agora, o novo grupo será responsável pelas investigações de crimes ocorridos na área rural do município de Itatinga e também, pelo planejamento e execução do Policiamento Preventivo Especializado Rural. O destacamento deverá percorrer a área rural do município, visando a redução nos índices criminais, além de possibilitar a troca de informações com os moradores e trabalhadores do campo e esclarecimento de crimes.

A nova modalidade de policiamento preventivo especializado ocorrerá de forma complementar ao executado pela Polícia Militar e GCM no município de Itatinga. O Giar foi criado originalmente na Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu para combater os crimes rurais.

O Giar já esclareceu vários crimes de repercussão em toda região. Por esse motivo a Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu ampliou a área de atuação do Grupo, com o envio de mais uma viatura para o município de Itatinga.

