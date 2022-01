GCM de Itatinga divulga estatística de ocorrências em 2021 com mais de 9,4 mil registros

A Guarda Municipal de Itatinga divulgou nesta semana um relatório completo das ações realizadas em 2021. Os atendimentos e ocorrências realizadas somam mais de 9400 registros, com 367 boletins lavrados e 22 apresentações de ocorrências em situação flagrancial na Polícia Civil.

Entre os destaques estão:

– patrulhamentos preventivos

– pontos estratégicos de estacionamento

– ronda escolar

– patrulhamento e proteção dos prédios públicos

-programa patrulha da paz

-apoio aos órgãos municipais e estaduais, como conselho tutelar, assistência social, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, demutran, vigilância sanitária, abrigo municipal, toda administração municipal, assim como toda a população e quem se utilizou desse serviço.

É importante ressaltar que a GCM de Itatinga também lançou no ano de 2021 o programa “patrulha Maria da Penha”, que está sendo desenvolvido e atendendo de início mais de 15 mulheres vítimas, vulneráveis em relação a sua vivência doméstica e também desenvolvendo proteção voltada a quem se destinar nesse sentido.

Já o programa Patrulha da Paz, que se encontra em seu 2º ano de desenvolvimento, teve um aumento de mais de 200% de alunos atendidos (2019- 100 alunos, 2021- 305 alunos), levando aos jovens uma proximidade com os órgãos de segurança e o conhecimento dos mesmos

Além de todos esses trabalhos prestados, ganha destaque também toda parte de fiscalização e ajuda da corporação no controle pandêmico. Em diversas vezes ocorreram atuações no sentido de obter as melhores resultados na luta contra a pandemia.

“A Guarda Municipal completou 5 anos de efetiva operacionalidade na cidade de Itatinga, demonstrando evolução a cada ano que passou, sempre com apoio da administração municipal, que não tem medido esforços para trazer melhorias para a corporação.” ressaltou o diretor da GCM, Sidney Biazon Junior.

“Não vamos parar por aí, temos de continuar evoluindo, avançando. O trabalho policial deve ser dinâmico, atualizado sempre, pois nosso intuito é ver uma cidade mais segura, buscando cada vez mais índices menores de violência e criminalidade, 2022 será um ano de muitas novidades para a cidade de Itatinga no que concerne à segurança pública, aguardem”, completou o comandante da GCM, Edson Valdomiro.

