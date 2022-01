Forças de Segurança de Itatinga executam ações contra invasão de propriedades rurais e furto de melgueiras

As Forças de Segurança de Itatinga se reuniram nesta terça-feira, 25, para o planejamento de ações preventivas visando combater as invasões de propriedades rurais e o furto de melgueiras no município.

Participaram representantes da Polícia Civil, através do Grupo de Investigação em Área Rural -Giar II, os Comandantes da Polícia Militar e GCM no município de Itatinga.

Durante os trabalhos foram programadas diversas ações conjuntas, objetivando especialmente os crimes de invasão de propriedades rurais e o furto de melgueiras, praticados por apicultores clandestinos.

A partir das 00h00 horas desta quarta-feira, 26, os Policiais do Giar abordarão os apicultores em trânsito pelas estradas rurais para conferencia das condições de transporte das abelhas.

Também irão procurar informações constantes da Guia de Trânsito Animal (GTA). Este é o documento oficial para transporte animal em todo território nacional e que contém informações relativas a origem e destino dos animais, condições sanitárias, bem como a finalidade do transporte.

