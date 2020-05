Festa do Divino em Anhembi: tradicional ‘Encontro das Canoas’ não ocorrerá este ano

Um dos eventos religiosos mais tradicionais do país será online este ano devido ao novo coronavírus. Realizada há mais de 150 anos e inserida no calendário de eventos do Estado de São Paulo, a Festa do Divino no vizinho município de Anhembi também terá que se adequar para não ter aglomerações.

O evento turístico atrai cerca de 50 mil pessoas todos os anos e sofrerá mudanças nesta edição. Parte das festividades, como viagem da Irmandade e o tradicional encontro das canoas às margens do rio Tietê, não poderá acontecer.

O cenário causa impacto financeiro no município, pois deixará de arrecadar com os milhares de turistas na festa. Para que a tradição não seja interrompida, a Igreja, em parceria com a Prefeitura, fará uma live na Missa de Pentecostes.

A transmissão online será neste domingo (31), às 9h, no Facebook da Pastoral da Juventude de Anhembi, na página oficial da Prefeitura e no Youtube.

Além da missa principal, no domingo, outras missas que fazem parte do ritual da Festa também estão sendo transmitidas ao vivo. Neste sábado (30), ocorrerá a Adoração ao Santíssimo.