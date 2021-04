Ex-prefeito de Bauru, Nilson Costa morre aos 91 anos

O ex-prefeito de Bauru (SP), Nilson Ferreira Costa, morreu aos 91 anos na madrugada deste domingo (18) após sofrer um infarto.

Nilson Costa comandou o executivo entre os anos de 1998 e 2004. Ele assumiu a prefeitura em 1998 após o então prefeito Antônio Izzo Filho ter o mandato cassado. Em 2000, Nilson Costa foi reeleito.

A Prefeitura de Bauru emitiu uma nota de pesar e decretou luto oficial por três dias, em respeito e memória ao ex-prefeito. A Câmara Municipal, que homenageou o ex-prefeito em 2015 com a medalha Sebastião Paiva, também lamentou a morte de Nilson Costa em nota divulgada no site do legislativo.

Nilson Costa também era integrante da Academia Bauruense de Letras. Ele era viúvo e deixa os quatro filhos, seis netos e sete bisnetos.

Trajetória política

Nilson Costa elegeu-se vereador pela primeira vez em 1954, aos 24 anos. Como vereador, atuou como 1º secretário da Mesa Diretora na 18ª Legislatura (1956-1959) e presidente da Casa de Leis na 19ª legislatura (1960-1963).

Na década de 1960, teve seus direitos políticos cassados pelo regime militar por envolvimento em movimento sindical em prol de ferroviários da empresa Noroeste.

Em 1962, foi candidato à Deputado Estadual pela UDN – União Democrática Nacional – partido político brasileiro criado em abril de 1945 e extinto em outubro de 1965, sendo o primeiro suplente, após ter recebido 6.154 votos. Nilson ocupou a cadeira na Assembleia Legislativa entre 1964 a 1966.

