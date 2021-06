Estado libera área para implantação de dispositivo na Rodovia João Mellão (SP-255)

O Governo de São Paulo declarou neste mês a utilidade pública da área necessária para o projeto de implantação de dispositivo na Rodovia João Mellão (SP-255), na região de Botucatu. As obras a serem realizadas integram o pacote que elenca intervenções em 58 quilômetros, conforme previsão em contrato.

O decreto foi publicado no Diário Oficial no dia 27 de maio e permite a realização de desapropriação no entorno da rodovia, administrada pela concessionária Via Paulista e sob regulação da ARTESP – Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo.

Com a publicação do documento, é possível iniciar a liberação da área na altura do km 231+050. O valor do investimento total na duplicação será de cerca de R$ 167 milhões (de acordo com a data-base do contrato), considerando também o trecho do km 179 ao km 237 no qual esta área está incluída.

A área de desapropriação inclui 45.532,67 m². O cronograma para início das obras está previsto para novembro de 2021, após aprovação do projeto, decretos desapropriatórios complementares e licenciamento ambiental.

Fonte: Artesp