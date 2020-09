Espaços culturais de Pardinho recebem inscrições de artistas para compor programação

O Instituto Jatobás e o Centro Cultural Max Feffer, de Pardinho (SP), estão com inscrições abertas até domingo (20) para que artistas apresentem seus projetos culturais para compor a programação presencial e online do centro nos próximos dois anos.

As inscrições podem ser realizadas no site do Centro Max Feffer. A divulgação do resultado da primeira chamada será no dia 1º de outubro.

Os espaços culturais não vão oferecer recursos financeiros, portanto, a seleção é para projetos que já tenham sido aprovados e captados em Leis de de Incentivo à Cultura ou contemplados em outros editais.

Podem se inscrever artistas e produtores culturais do estado de São Paulo que trabalhem com artes plásticas e visuais, literatura, circo, patrimônio imaterial (cultura popular/ tradições), dança, hip hop, música, teatro e cinema.

A seleção de projetos será realizada entre os dias 21 e 30 de setembro por uma comissão composta por profissionais especializados dos espaços. Aos selecionados, será oferecida a estrutura física, virtual e de comunicação para que possam realizar seus projetos. (Veja abaixo)

Espaço físico: para apresentações presenciais e realização de atividades educativas, formativas e de ampliação de repertório para os diferentes públicos atendidos no Max;

Espaço na programação online: para shows, apresentações e atividades educativas. As apresentações poderão ser gravadas em vídeo ou realizadas e transmitidas nos canais do Centro Max Feffer;

Comunicação: divulgação nos canais de comunicação do Centro Max Feffer.

Fonte: Portal G1