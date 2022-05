Escola municipal suspende aulas após surto de Covid entre alunos e servidores em Anhembi

Suspensão a partir desta segunda-feira (30) foi necessária pois ao menos 12 pessoas se contaminaram com a doença. Volta às aulas está prevista para o dia 3 de junho.

A escola municipal de ensino infantil Jardim Nova Anhembi suspendeu as atividades por sete dias devido a um surto de Covid-19 em Anhembi (SP). A suspensão a partir desta segunda-feira (30) foi necessária pois ao menos 12 pessoas, entre funcionários, professores e alunos, se contaminaram com a doença.

Segundo a diretora de educação do município, a testagem foi feita na última sexta-feira (27) nos servidores, professores e alunos. A volta às aulas está prevista para o dia 3 de junho.

A prefeitura também disse que avalia a situação de outras escolas, já que algumas emitiram notificações sobre casos positivos.

Diante do crescimento de casos, o Departamento de Saúde também informou que a Central de Atendimento da Covid-19 foi reaberta a partir desta segunda. A unidade de saúde, localizada no centro da cidade, vai atender a pacientes com sintomas respiratórios.

Fonte: G1

