Enxurrada arranca parte de avenida em Barra Bonita e causa estragos em cidades da região

As fortes chuvas que atingiram cidades do centro-oeste paulista entre a noite de sábado (29) e a manhã deste domingo (30) causaram vários estragos.

Em Barra Bonita (SP), uma das cidades mais atingidas uma cratera arrancou parte do asfalto e dividiu ao meio a Avenida João Paulo II. De acordo com informações da assessoria de imprensa da prefeitura, essa avenida era responsável por conter as águas da chuva evitando que as ruas do centro ficassem inundadas.

Com a abertura da cratera no asfalto, a enxurrada foi direto para Córrego Barra Bonita, que transbordou inundando as ruas do centro da cidade com água e lama. A água invadiu residências e também imóveis comerciais.

Já na cidade vizinha Jaú, a Rua Álvaro Floret e outras vias próximas se transformaram em um rio de lama na manhã deste domingo. A água invadiu os imóveis e chegou na altura das janelas. A Defesa Civil do município emitiu um alerta sobre os pontos de alagamentos.

Os locais mais afetados estão nas baixadas das ruas Floriano Peixoto, Quintino Bocaiúva e Campos Salles. A rotatória de acesso ao Jardim São José é outro ponto crítico, no bairro além das casas, a água também invadiu uma igreja.

Ainda segundo órgão municipal, nas últimas 62 horas choveu 271,6 mm. Só nas últimas 62 horas o volume precipitado já foi acima da média esperada para o mês todo. A média para o mês é de 264,4mm e o volume precipitado para o mês 430,4 mm.

Em Santa Maria da Serra, o córrego que passa ao lado da rua Osvaldo Cruz encheu e causou inundação. Equipes da Prefeitura acompanham a situação neste domingo, mas não há registro que a água tenha invadido as casas.

