Encontro debaterá a navegação na hidrovia Tietê-Paraná

Nesta sexta-feira (13), a navegação na Hidrovia Tietê-Paraná será debatida em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) durante a 2.ª edição do “Capital da Navegação”, encontro que é promovido pelo Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do Estado de São Paulo (Sindasp) e pela Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária (Fenavega).

O evento ocorrerá a bordo da embarcação “Aquarius”. O embarque terá início às 9h30 e será encerrado às 10h30. O evento está programado para começar às 11h e contará com almoço a bordo. Além de membros de sindicatos filiados à Fenavega, o ciclo de debates deverá reunir representantes de governos municipais, estadual e federal e empresários do setor.

Segundo o presidente do Sindasp, Luizio Valentim De Rizzo Rocha, o objetivo deste encontro é apresentar a atual situação da Hidrovia Tietê-Paraná, com os desafios e oportunidades desta que é considerada uma das vias mais importantes para o escoamento das produções agrícolas dos Estados do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Goiás e de Minas Gerais.

A “Capital da Navegação” é um conjunto de encontros que ocorrem na base dos sindicatos associados à Fenavega para que sejam discutidos os desafios enfrentados pela navegação com as autoridades locais. A primeira edição ocorreu em 2015. Informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 99625-4648 ou (14) 3641-2422 e pelo e-mail sindasp@hotmail.com

A HIDROVIA

A Hidrovia Tietê-Paraná possui extensão de 2.400 km, sendo 1.600 km no rio Paraná e 800 km no rio Tietê. Ela abrange os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais e tem oito eclusas em funcionamento, seis no Tietê: Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Avanhadava e Três Irmãos.

De acordo com informações do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), o rio Paraná suporta comboios de até 200 metros de comprimento, 16 metros de boca e 3,7 metros de calado. Já no Rio Tietê, o comboio-tipo tem 137 metros de comprimento, 11 metros de boca e 2,7 metros de calado.

Fonte: Jcnet