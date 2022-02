Empresário reage a tentativa de roubo e atira em suspeito em Agudos; homem morreu no local

Caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (24) em Agudos. Segundo informações preliminares, por volta das 6h, o dono do local teria descoberto a invasão por câmeras de segurança, se deslocado até a loja e efetuado o disparo.

Um homem, de 32 anos, morreu baleado em uma tentativa de roubo em uma loja de celulares em Agudos. Caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (24).

Segundo informações registradas na Polícia Civil, por volta das 6h, o dono do local teria descoberto a invasão por câmeras de segurança e foi até a loja. No local, ele reagiu ao assalto e atirou no suspeito.

Segundo o apurado pela reportagem da TV TEM, o suspeito foi baleado na cabeça e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O dono da loja foi levado para delegacia para prestar esclarecimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1

Compartilhe esta notícia