Empresa aérea suspende voos de Bauru e Marília para a capital por causa do coronavírus

Companhia era a única que ligava as cidades ao Aeroporto de Congonhas e alegou queda da demanda por causa da pandemia. Em Bauru, duas empresas ainda mantêm linhas para Guarulhos.

A empresa de aviação Voepass Linhas Aéreas, conhecida como Passaredo, comunicou nesta quarta-feira que suspendeu todos os voos que interligavam Bauru e Marília (SP) para São Paulo por causa da pandemia de coronavírus. Segundo a empresa, a suspensão das operações regulares é temporária.

Com isso as duas cidades ficam sem voos diretos para a capital, com operação de pouso de decolagem no Aeroporto de Congonhas. Em Bauru, com operação no Aeroporto Moussa Tobias, em Arealva, outras duas empresas (Azul e Latam) mantêm linhas com destino ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

A crise do coronavírus apenas antecipou uma suspensão de operações que já havia sido anunciada no mês passado pela companhia. Na ocasião, porém, a empresa alegou que o motivo da suspensão seria excesso de oferta de voos ligando Bauru a São Paulo, com preços abaixo dos custos operacionais.

A empresa informou que está acompanhando de perto o cenário causado pela pandemia de Covid-19 e medindo o impacto causado nas suas operações aéreas. O motivo da suspensão seria a queda acentuada na demanda pelo transporte aéreo, a redução na venda de passagens e os crescentes pedidos de cancelamento.

A companhia informa ainda que realizará uma nova atualização de malha na próxima sexta-feira (20), o que um novo cenário nos próximos meses possibilitará o retorno das atividades regulares da companhia.