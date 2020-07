Empresa aérea sobe oferta de assentos a partir de Bauru

A empresa Azul, que opera a rota de ligação de Bauru e Marília (SP), as duas principais cidades do centro-oeste paulista, com o aeroporto de Viracopos, em Campinas, anunciou que a partir desta segunda-feira (6) fará a estreia de mudanças para os usuários da região.

A principal delas será para Marília, que volta a contar com voos diretos para Viracopos. Serão três voos diários, com exceção de sábado, que serão feitos nas aeronaves modelo Caravan com capacidade para nove passageiros.

Além de Marília, a empresa também reabre outras cinco bases: Guarulhos, Porto Seguro (BA), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Maringá (PR).

Já para os usuários de Bauru, com embarque a partir do Aeroporto Moussa Tobias (Bauru-Arealva), a novidade será a redução de três para um horário por dia, mas com aumento de 159% na quantidade de assentos oferecida.

O motivo do aumento de assentos mesmo com a queda no número de horários é a troca de aeronaves. Até então a rota era feita com as aeronaves Caravan, de nove lugares, e agora passará a ser atendida com os aviões modelo ATR 72-600, de 70 assentos.

A partir de Campinas, a principal base da empresa aérea, os passageiros de Bauru e Marília poderão se conectar em voos para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Recife, Salvador, Cuiabá, Brasília, Belém e Manaus e outros 20 destinos.

Desde o início da pandemia, a empresa diz que reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e também tornou obrigatório o uso de máscaras por tripulantes e passageiros, que terão a temperatura aferida e receberão kits com luvas, álcool em gel e lenço umedecido.

Horários em Bauru

Campinas > Bauru: 9h20 (saída), 10h25 (chegada) – segunda a sexta

9h20 (saída), 10h25 (chegada) – segunda a sexta Bauru > Campinas: 11h05 (saída), 12h05 (chegada) – segunda a sexta

11h05 (saída), 12h05 (chegada) – segunda a sexta Campinas > Bauru: 17h45 (saída), 18h50 (chegada) – domingo

17h45 (saída), 18h50 (chegada) – domingo Bauru > Campinas: 19h40 (saída), 20h40 (chegada) – domingo

Horários em Marília

Campinas > Marília: 9h20 (saída), 10h30 (chegada) – segunda a sexta

9h20 (saída), 10h30 (chegada) – segunda a sexta Marília > Campinas: 11h (saída), 12h10 (chegada) – segunda a sexta

11h (saída), 12h10 (chegada) – segunda a sexta Campinas > Marília: 13h45 (saída), 14h55 (chegada) – exceto sábado

13h45 (saída), 14h55 (chegada) – exceto sábado Marília > Campinas: 15h:25 (saída), 16h35 (chegada) – exceto sábado

15h:25 (saída), 16h35 (chegada) – exceto sábado Campinas > Marília: 18h (saída), 19h10 (chegada) – exceto sábado

18h (saída), 19h10 (chegada) – exceto sábado Marília > Campinas: 19h40 (saída), 20h50 (chegada) – exceto sábado

Fonte: Portal G1