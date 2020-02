Emprego: Prefeitura de São Manuel abre concurso para 39 vagas

As inscrições podem ser realizadas a partir das 10h do dia 6 de fevereiro de 2020 até às 15h do dia 6 de março de 2020 através do site da organizadora Global Concursos Públicos mediante pagamento de taxa de inscrição que varia de R$ 27,00 a R$ 56,00.

Objetivo é o preenchimento de vagas para os cargos de:

Nível Fundamental: Encanador (1); Motorista de Veículo Municipal (1); Pedreiro (1);

Nível Médio/ Técnico: Agente Comunitário de Saúde (20); Auxiliar de Farmácia (1); Mecânico da Frota Municipal (1); Monitor de Alunos (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Topógrafo (1);

Nível Superior: Assistente Social (1); Bibliotecário (1); Diretor de Escola (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ginecologista e Obstetra (1); Médico Pediatra (1); Médico Veterinário (1); Professor de Educação Básica II – Educação Física.

Dentro do total de oportunidades, há vagas para pessoas que se enquadram nos itens especificados no edital.

A carga horária varia de 10 a 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 1.084,69 a R$ 3.561,88 e para os cargos de Diretor de Escola e Professor de Educação Básica II – Educação Física com 200 horas mensais e remuneração que varia de R$ 15,25 a R$ 21,27 por hora-aula.

Esta seleção será realizada por meio de Prova Objetiva na provável data de 5 de abril de 2020 e para alguns cargos será realizada Prova Prática.

Para mais informações consulte o edital disponível no site https://arquivo.pciconcursos.com.br/concurso-publico-com-39-vagas-e-aberto-pela-prefeitura-de-sao-manuel-sp/1500245/6a5cdce642/edital_de_abertura_n_01_2020.pdf

Fonte: PCI Concursos