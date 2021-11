Emprego: O.S.S Pirangi abre vagas para motorista em São Manuel

A O.S.S Pirangi está com processo seletivo aberto para o cargo de motorista em São Manuel. São 40 horas semanais para prestação de serviços na Rede de Atenção Primária do Município.

Os interessados devem enviar currículo até esta quarta-feira (3 de novembro de 2021), exclusivamente, ao e-mail: [email protected]. No campo “assunto do e-mail”, o candidato deve identificar o cargo em letra maiúscula e o nome do candidato em letra minúscula.

Para serem admitidos, os candidatos precisam possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E”, comprovante de Curso de Direção de Veículos de Transporte Coletivo e Curso de Direção de Veículos de Emergência.

Todos os detalhes sobre o processo seletivo podem obtidos no edital publicado na seção “Trabalhe Conosco” no site: 𝘄𝘄𝘄.𝗼𝘀𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗻𝗴𝗶.𝗼𝗿𝗴.𝗯𝗿

Fonte: QAMAR Comunicação