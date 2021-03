Em São Manuel, profissionais passam a visitar pacientes com covid-19 em casa

A prefeitura de São Manuel, através de iniciativa da Diretoria de Saúde, fez mudanças no atendimento à saúde com relação aos contaminados pelo Covid-19. A partir da última terça-feira (16), os seis PSFs- Postos de Saúde da Família do Município (vila Rica, São Geraldo, CDHU I, Cohab I, Santa Mônica e distrito de Aparecida) passaram a funcionar somente no período da manhã e tarde, as equipes começaram a ir na casa dos pacientes com Covid-19, tanto na zona urbana, como na zona rural, para monitorar o estado de saúde deles.

Os pacientes da região central da cidade serão atendidos pela equipe da central Covid, também em seus domicílios. Segundo a diretora de Saúde Patrícia Rossanesi, as consultas irão ser realizadas normalmente até as 13h e depois os profissionais de saúde ficarão à disposição para atender os moradores diagnosticados com coronavírus. As consultas da tarde estão sendo remarcadas por telefone.

Segundo a diretora de saúde, apenas os pacientes que são atendidos nas consultas por especialidades no CS II (Postão), terão suas consultas normalmente realizadas no período da manhã e da tarde.

A diretora explicou que o município adotou a nova estratégia porque os pacientes estavam chegando em uma condição de saúde bem avançada no hospital local e as equipes perceberam a necessidade de monitorá-los de perto.

“Todos os pacientes com Covid positivo estão recebendo a equipe de saúde no domicílio para fazer aferição de pressão, avaliação de saturação e as condições gerais do paciente, e assim, fazer a avaliação se esse paciente permanece em casa ou necessita de uma intervenção hospitalar”, explica Patrícia.

A ideia, segundo ainda diretoria de Saúde, é visitar os pacientes diariamente, dando condições para que a doença não avance a ponto de ser necessário interná-los.