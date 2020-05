Em Jaú, paciente com suspeita de coronavírus foge da Santa Casa

Segundo a unidade, ele estava internado desde o último dia 28 de março

Um paciente com suspeita de coronavírus, que estava internado desde o dia 28 de março deste ano, fugiu da Santa Casa de Jaú na manhã desta sexta-feira (1), conforme informações do próprio hospital.

Ainda de acordo com a instituição, ele fugiu durante a transferência da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a enfermaria.

A direção da Santa Casa realizou buscas em toda a parte interna do local e nas ruas do entorno. Para tanto, contou com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. Um boletim de ocorrência (BO) também foi registrado.

