Eleitores definem novo prefeito de Bauru em 2º turno neste domingo

Esta será a quarta vez que Bauru tem as eleições municipais sendo disputadas no segundo turno desde 2004. A regra foi implantada no Brasil após a redemocratização do País e a Constituição Federal de 1988. Como só é aplicada em cidades com mais de 200 mil eleitores, só começou a valer em Bauru a partir de 2004, quando o município atingiu esse número.