Educação de Pardinho lança questionário para saber opinião sobre possível volta das aulas presenciais

A Diretoria de Educação do Município de Pardinho, na possibilidade do retorno com as aulas presenciais, elaborou um questionário para saber a opinião dos pais quanto ao possível retorno. As questões podem ser vistas e respondidas no site da Prefeitura de Pardinho.

Segundo a Diretoria de Educação, o questionário foi elaborado de maneira bem simples, com perguntas e respostas objetivas, para facilitar o acesso e o retorno dos dados. O objetivo também é atingir o maior número possível de famílias que tem filhos matriculados nas escolas do município.

“Sabemos da importância em sermos totalmente cautelosos quanto ao retorno das aulas presenciais pelo momento delicado da saúde em geral devido a Pandemia Covid-19. Por isso, queremos a participação dos pais, que ao responderem este questionário, nos ajudarão nas diretrizes relacionadas ao possível retorno das aulas presenciais”, disse Viviane Reis, Diretora da Educação.

O link para pesquisa está no link abaixo

http://pardinho.sp.gov.br/noticia.php?codigo=179