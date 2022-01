Duas pessoas são presas por venda de bebidas alcoólicas para adolescentes em São Manuel, informa Prefeitura

As forças de segurança de São Manuel fizeram na noite do último sábado, dia 15, uma fiscalização em um local que estaria vendendo bebidas alcoólicas para adolescentes. O fato chegou através de uma denúncia anônima.

Segundo a Prefeitura, foi realizada uma fiscalização conjunta com fiscais do setor de tributação do município, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Os agentes constataram o teor da denúncia, informa a administração.

A proprietária do estabelecimento e mais um homem foram presos em flagrante. O Conselho Tutelar foi chamado para providências junto aos pais dos menores, onde todos foram encaminhados à Delegacia e lavrado BO pela Polícia Militar.

