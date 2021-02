Diretoria de Saúde em São Manuel estabelece cronograma de vacinação para profissionais de saúde que estão na ativa

A Administração Municipal através da Diretoria de Saúde, conforme Plano de Imunização estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo, estabeleceu que no período de 02 a 05 de fevereiro próximos, uma equipe especializada da Vigilância Epidemiológica estará realizando a vacinação dos profissionais de saúde que estão em atividade no momento; ou seja, que estão trabalhando.

Para a vacinação serão necessários os seguintes documentos:

1-De identificação profissional e CPF;

2-Comprovante de vacinação ativa aos serviços de saúde.

Os profissionais de saúde que NÃO estão atuando neste momento, a Diretoria de Saúde pede a compreensão e solicita que sejam vacinados posteriormente.

Local da vacinação- CCI-Centro de Convivência do Idoso (Rua XV de Novembro nº 591- ao lado do ginásio de esportes Hélio da Silva).

Data: 02 à 05/02/2021.

Horário: Das 9h00 às 15h00.