Dia das Mães Solidário da Prefeitura de Pardinho premia mais de 600 mamães da cidade

Realizado neste sábado, 08, pelo Fundo Social da cidade de Pardinho, o Dia das Mães Solidário foi um sucesso. Com mais de 1000 mamães inscritas, 627 delas foram contempladas com diversos prêmios, sendo 1 forno de micro-ondas, 4 fogões, 4 tanquinhos, 1 TV e 2 geladeiras.

O evento, que contou com o apoio de todo comércio local, teve transmissão ao vivo pela página oficial da Prefeitura no Facebook, contando com até 600 espectadores simultâneos.

“A festa sempre foi muito tradicional e importante para as mamães de nosso município; em um momento de pandemia, onde todos estamos passando por dificuldades, poder ser instrumento e proporcionar um pouco de alegria para essas mamães nos deixa muito satisfeitos. Gostaria de agradecer a todos, nossa equipe foi maravilhosa”, diz Selma Clemente, primeira-dama e uma das organizadoras do projeto.

O Prefeito Municipal, Dr. José Luiz, também parabenizou todas as mamães e desejou muitas felicidades nessa data tão especial. “Feliz Dia das Mães, aproveitem com os seus maiores tesouros”.

O evento foi uma realização da Prefeitura Municipal e do Fundo Social de Solidariedade.