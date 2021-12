Detento do CPP II de Bauru é flagrado com maconha na cueca

Um detento do CPP II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” de Bauru, que retornava do trabalho externo no início da noite desta terça-feira (21), foi flagrado com dois invólucros de maconha escondidos em um fundo falso da cueca.

A descoberta se deu durante procedimento de revista realizado no escâner corporal. O sentenciado será submetido a procedimento disciplinar interno e deverá regredir para o regime fechado. Um boletim de ocorrência também foi registrado na Polícia Civil.

