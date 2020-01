DER lança licitação para contratar projeto de modernização de rodovia entre Anhembi e Bofete

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17) edital visando à contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo de obras de modernização na Rodovia Lazaro Cordeiro de Campos (SP-147). O valor orçado do projeto é de R$ 2.088.506,75.

O projeto executivo contemplará a recuperação da pista, pavimentação dos acostamentos, implantação dos componentes ambientais e melhorias entre o Km 238,47 (entrocamento com a rodovia SP-300) e o km 268,69 (entrocamento com a rodovia SP-280), abrangendo os municípios de Anhembi e Bofete.

O prazo de elaboração do projeto, após o término do processo licitatório, é de 12 meses e o recebimento dos envelopes contendo as propostas técnica (1), preço (2) e documentação (3) está programado para o próximo dia 18 de fevereiro, às 14h30, na sede do DER. Os interessados no certame poderão obter mais informações na sede do DER ou pelo site http://www.der.sp.gov.br